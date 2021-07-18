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طبيب يقدم نصائح غذائية مهمة بشأن تناول الطعام خلال عيد الأضحى

طبيب يقدم نصائح غذائية مهمة بشأن تناول الطعام خلال عيد الأضحى
http://almnatiq.net/?p=1005203
المناطق_ الرياض

قدم طبيب الباطنية والجهاز الهضمي الدكتور عبد الله الذيابي، نصيحة مهمة بشأن تناول الطعام خلال عيد الأضحى المبارك.

ونصح في تغريدة  على حسابه بموقع” تويتر”، بالاعتدال في تناول الطعام مع تقليل الحلوى والمعجنات، وتجنب قدر الإمكان مغريات حلويات العيد أثناء زيارات الأهل والأصدقاء.

ويوصي خبراء التغذية الالتزام ببعض النصائح، خاصة مع تزايد العزائم والولائم خلال أيام العيد، ومنها.

1- التقليل من اللحوم الدسمة واستبدالها بالمسلوقة وقليلة الدسم.

2- تنظيم الوجبات وتناول كميات معتدلة من اللحوم موزعة على عدة وجبات في اليوم.

3- التنويع في مصادر البروتين وعدم الاقتصار على اللحوم فقط في فترة العيد مثل البقوليات ومصادر لحوم مختلفة كالطيور والأسماك.

4- يجب تناول الكثير من الماء على مدار اليوم، وذلك لأن الماء يعطى الشعور الدائم بالشبع ويساعد في التخلص من السعرات الحرارية الزائدة.

5- من الضروري وجود طبق السلطة على سفرتك والذي يحتوي على كثير من الخضروات الخضراء والفاكهة التي تساعد في عملية حرق الدهون وتحميك من الشعور بالانتفاخ أو التخمة بسبب كثرة تناول اللحوم.

6- الحرص على القيام بممارسة التمارين الرياضية البسيطة، وذلك حتى تحفز الجسم على التخلص من الدهون الزائدة بسبب تناول اللحوم.

7- حاول خفض تناول المشروبات الغازية والعصائر المحلاة التي قد تزيد من درجة حموضة المعدة، وتسبب التخمة، وزيادة الوزن.

8- تفادي الإفراط في تناول الطعام وخاصة في وجبة العشاء، مع الحفاظ على عدم النوم بعدها مباشرة يفضل أن يكون العشاء ساعتين علي الأقل قبل النوم.

9- لمحبي شوي اللحوم، يجب أن نلتزم بالطرق الصحية في شواء اللحوم، فتعرض اللحم إلى اللهب أثناء فترة الشواء لفترة طويلة يزيد من الإصابة بالأمراض، لذا يفضل طاهيها قبل الشواء.

10- يجب الابتعاد عن الأطعمة المملحة والمخللات لتجنب ارتفاع ضغط الدم.

11- تجنب تناول الأجزاء الداخلية للذبيحة بكثرة، مثل الكبد والكلى، لأنها تحتوي على كمية كبيرة من الكوليسترول.

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