أخصائية تكشف تأثير الحر على مناعة الجسم ضد «كورونا»

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قالت الدكتورة يلينا تساريوفا، أخصائية طب الأعصاب والنوم الروسية، إن الطقس الحار ينعكس على منظومة المناعة وعلى قدرتها في مقاومة عدوى فيروس كورونا.

وأوضحت أخصائية طب الأعصاب، أن الطقس الحار، يمكن أن يساعد على انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، لأن درجات الحرارة المرتفعة تسبب اضطراب النوم، ما يؤدي إلى اضطراب العديد من وظائف الجسم، التي بدورها تسبب ضعف منظومة المناعة.

وحذرت تساريوفا، بصورة خاصة الأشخاص المعرضين لارتفاع مستوى ضغط الدم، قائلة: لأنه أثناء الحر، يسوء النوم، لأننا عندما نصل إلى أعمق نوم، تكون درجة حرارة الجسم الأدنى طوال النهار.

فإذا كانت حرارة الوسط المحيط لا تسمح بانخفاض درجة حرارة الجسم، فسيكون النوم سطحيا، علاوة على هذا، قد تحصل يقظة وضعف تنظيم الحرارة، ما قد يسبب اضطراب ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم لدى المعرضين لذلك.

وحتى ليلة واحدة بلا نوم، تزيد من خطر الإصابة بالمرض، وهذا خطر بصورة خاصة في فترة انتشار جائحة «كوفيد-19».

وأضافت الطبيبة: إذا كان نوم الشخص سيئا، فإن عدم النوم ليلة واحدة يكفي لانخفاض عدد الخلايا التائية المسؤولة عن المناعة. أي أن ليلة واحدة بلا نوم أو نوم سيء يزيد من خطر الإصابة بالمرض عدة مرات. وهذا يشمل الأمراض الفيروسية أيضا.