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شرطة الرياض : إيقاف خمسة أشخاص نقلوا لحومًا مجهولة المصدر في مركبة مخالفة للاشتراطات الصحية

شرطة الرياض : إيقاف خمسة أشخاص نقلوا لحومًا مجهولة المصدر في مركبة مخالفة للاشتراطات الصحية

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شرطة الرياض : إيقاف خمسة أشخاص نقلوا لحومًا مجهولة المصدر في مركبة مخالفة للاشتراطات الصحية

شرطة الرياض : إيقاف خمسة أشخاص نقلوا لحومًا مجهولة المصدر في مركبة مخالفة للاشتراطات الصحية
http://almnatiq.net/?p=1005212
المناطق - واس

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس أنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه 5 أشخاص ينقلون لحومًا مجهولة المصدر في مركبة مخالفة للاشتراطات الصحية، فقد تمكنت الجهات الأمنية – بفضل الله – من القبض عليهم، وهم 2 من الجنسية البنجلادشية، و 3 من الجنسيات المصرية والهندية والباكستانية، مخالفين لنظام العمل، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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