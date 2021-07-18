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المشاط يعلن موعد عودة العمرة وعدد المعتمرين المحتمل

المشاط يعلن موعد عودة العمرة وعدد المعتمرين المحتمل
http://almnatiq.net/?p=1005216
المناطق - الرياض

قال نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح مشاط، إن موعد عودة العمرة بعد الانتهاء من موسم الحج، سيكون في 15 من ذي الحجة.

وأوضح المشاط، في تصريحات لقناة «العربية»، أن عودة العمرة ستبدأ تدريجيًا يوم 15 من ذي الحجة، مؤكدًا أن عدد المعتمرين في البداية سيكون 20 ألفًا.

وأضاف أنه سوف يتم زيادة هذا العدد بشكل تدريجي للوصول إلى ما كان عليه في السابق، مشيرًا إلى أن هذه الأمور تخضع لمراقبة الأوضاع الصحية، سواء في مكة المكرمة أو خارج المملكة.

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