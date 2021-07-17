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المركز الوطني للأرصاد : أمطار غزيرة على منطقة عسير

المركز الوطني للأرصاد : أمطار غزيرة على منطقة عسير
http://almnatiq.net/?p=1005231
المناطق - واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تنبيهاً عن تكوّن أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير ، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطا في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، على مدينة أبها ومحافظات الحرجة وسراة عبيدة وظهران الجنوب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وأوضح المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ ٨ مساءً.

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