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المركز الوطني للأرصاد: رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة الباحة

المركز الوطني للأرصاد: رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة الباحة

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السيول والفيضانات تسبب أضرار كبيرة بولاية صور في سلطنة عمان (فيديو)

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المركز الوطني للأرصاد : أمطار غزيرة على منطقة عسير

المركز الوطني للأرصاد : أمطار غزيرة على منطقة عسير

منطقة عسير

المركز الوطني للأرصاد: رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة الباحة

المركز الوطني للأرصاد: رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة الباحة
http://almnatiq.net/?p=1005240
المناطق - واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة – بمشيئة الله – رياح نشطة وسحب رعدية ، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية .
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة , ومحافظات, الحجرة , العقيق , القرى , المخواة , المندق , بلجرشي , بني حسن , غامد الزناد , قلوة , والأجزاء المجاورة لها.

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