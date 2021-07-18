شرطة الرياض: إيقاف 5 أشخاص نقلوا لحومًا مجهولة المصدر

شرطة الرياض: إيقاف 5 أشخاص نقلوا لحومًا مجهولة المصدر

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شرطة الرياض: إيقاف 5 أشخاص نقلوا لحومًا مجهولة المصدر

شرطة الرياض: إيقاف 5 أشخاص نقلوا لحومًا مجهولة المصدر
http://almnatiq.net/?p=1005249
المناطق - الرياض

أعلنت شرطة الرياض إيقاف خمسة أشخاص نقلوا لحومًا مجهولة المصدر في مركبة مخالفة للاشتراطات الصحية.

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس أنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه 5 أشخاص ينقلون لحومًا مجهولة المصدر في مركبة مخالفة للاشتراطات الصحية، فقد تمكنت الجهات الأمنية من القبض عليهم، وهم 2 من الجنسية البنجالية، و3 من الجنسيات المصرية والهندية والباكستانية، مخالفين لنظام العمل.

وأشار إلى أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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