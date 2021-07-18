3000 عربة كهربائية تخدم حجاج بيت الله الحرام

المناطق - الرياض

خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي (3000) عربة كهربائية خلال موسم حج عام 1442هـ؛ للتسهيل على حجاج بيت الله الحرام.

وأفاد سعادة مدير إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام الأستاذ فهد بن شرار المالكي أن إدارته تشرف بشكل مباشر على مشغلي العربات الكهربائية بالمسجد الحرام.

وذكر أن عمليات التعقيم تتم على مدار الساعة، ويجري حَالِيًّا التأكد من جودة العمل في العربات، ومراقبة حركتها، والتزامها بالمواقع المخصصة لها.

وتتم عملية الحجز للعربات الكهربائية عبر تطبيق “تنقل” ذَاتِيًّا، لتقليل التزاحم عند نقاط البيع والتسليم، مما يحقق التباعد الآمن بين ضيوف الرحمن.

وقد خُصص للعربات دور الميزانين بالدور الأول للطواف والسعي بها، ويمكن الوصول إليها من ثلاثة مداخل للمسجد الحرام وهي مدخل الشبيكة عبر جسر الشبيكة (باب64)، مدخل جسر أجياد، مدخل سلم الأرقم، مدخل المروة (فوق سطح دورات القشاشية).