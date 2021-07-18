13 قتيلا بانفجار صهريج للنفط في كينيا

المناطق - أ ف ب

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الشرطة الكينية، اليوم الأحد، تأكيدها مقتل 13 شخصا إثر انفجار شاحنة صهريج للنفط في منطقة في مالانغا غرب البلاد.

ووفقا لقائد شرطة منطقة جيم الفرعية تشارلز تشاتشا، فإن الحادث وقع مساء السبت في قرية مالانغا.

قال تشاتشا إن 11 شخصا، بينهم أطفال، نجوا من إصابات خطيرة من جراء الحريق الذي اندلع بصهريج النفط ويتلقون العلاج في مستشفى يالا الفرعي حيث تم نقلهم على عجل بعد الحادث.

ولفت قائد الشرطة إلى أن الصهريج انقلب عندما كان يحاول تجنب الاصدام بشاحنة كانت أمامه على طريق كيسومو غرب كينيا، مشيرا إلى أنه بعد انقلاب الصهريج هرع عدد من الأشخاص، غافلين عن الخطر الكامن، إلى مكان الحادث لشفط الوقود من الصهريج، وقال “بعد لحظات اشتعلت النيران في ناقلة الوقود”.

وقال: “أحصينا ما لا يقل عن 12 جثة في مكان الحادث. ونقل 11 مصابا على وجه السرعة إلى مستشفى يالا الفرعي القريب لتلقي العلاج”.