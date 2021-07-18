الرائد يضم الغاني أتسو في صفقة حرة

المناطق - الرياض

أعلن نادي الرائد تعاقده رسميا مع الدولي الغاني كريستيان أتسو السبت، في صفقة انتقال حر، لتدعيم صفوف الفريق استعدادا للموسم المقبل.

وانتقل أتسو البالغ 29 عاما بصفقة حرة بعد انتهاء عقده مع نيوكاسل الإنجليزي في 30 يونيو الماضي.

وقد نشر حساب الرائد الرسمي على موقع “تويتر”، شريط فيديو ترحيبيا بالنجم الغاني.

ويشغل أتسو، مركز الجناح الأيسر، كما يجيد اللعب في وسط الملعب والجناح الأيمن.





وبدأ أتسو مسيرته الكروية في أكاديمية فينورد الكروية في منطقة غوموا فيتيه (وسط غانا) ثم انتقل إلى فريق شباب بورتو البرتغالي 2009 واستدعي للمرة الأولى إلى صفوف الفريق الأول في 14 مايو 2011 بإشراف المدرب المعروف أندريه فياش بواش ضد ماريتيمو من دون أن يشارك فيها. انتقل بعدها إلى ريو آفي بنظام الإعارة موسم 2011-2012.

عاد بعدها إلى صفوف بورتو حيث لعب موسم 2012-2013 قبل أن ينتقل إلى تشلسي الانجليزي في صفقة بلغت 3.5 ملايين يورو واعير مباشرة إلى فيتيس آرنهم الهولندي.

تنقل بعدها بين أندية ايفرتون وبورنموث الانجليزيين وملقة الإسباني قبل أن يشتري نيوكاسل عقده في أغسطس 2016.

خاض في صفوف منتخب غانا 65 مباراة وسجل 9 أهداف.