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الصحة تبث رسائلها التوعوية لضيوف الرحمن

الصحة تبث رسائلها التوعوية لضيوف الرحمن
http://almnatiq.net/?p=1005287
المناطق - الرياض

تقوم وزارة الصحة ببث رسائلها التوعوية الموجهة لحجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج العام الحالي ،عبر موقعها ، ومختلف الوسائل الإعلامية وأماكن تواجدهم بالعاصمة المقدسة والمشاعر.
وتتضمن الرسائل التعريف بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي فرضتها الجهات المختصة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد في حج هذا العام الاستثنائي من لبس للكمامات والتباعد والحرص على النظافة العامة والنصائح الطبية الموجهة لمرضى السكري والربو وغيرها من الأمراض المزمنة وكل ما يسهم في خدمة ضيوف الرحمن حتى يؤدوا مناسكهم بيسر وسهولة.

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