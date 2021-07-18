أمطار وبرد وسيول على منطقة جازان

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http://almnatiq.net/?p=1005298
المناطق - جازان

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار متفاوتة الغزارة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان للسيول، على محافظات أحد المسارحة، والحرث ، والدائر ، والريث ، والطوال ، والعارضة ، والعيدابي ، وصامطة ، وضمد ، وفيفا ، وهروب ، وتشمل المناطق المفتوحة و الطرق السريعة .
وستستمر الحالة – بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.

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