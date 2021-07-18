احدث الأخبار

مستوطنون يهود يقتحمون ساحات المسجد الأقصى
أبرز المواد
 الدفاع المدني يرفع جاهزيته في مشعر منى لاستقبال حجاج بيت الله الحرام
أبرز المواد
 هيئة الأمر بالمعروف بالرياض تنفذ عدداً من المناشط خلال شهر ذي القعدة
منطقة الرياض
 الرحالة الإنجليزي “جوزيف بتس”.. أسير حرب كسرتْ قيوده “لبّيك”
أبرز المواد
 الشؤون الإسلامية تُقدّم خدمة تصفّح المكتبة الإلكترونية للحجاج في مقر إقامتهم بمنطقة المشاعر المقدسة والمواقيت
أبرز المواد
 أمطار وبرد وسيول على منطقة جازان
منطقة جازان
 5 مواقف على مداخل مكة المكرمة تستقبل سيارات الحجاج القادمين لأداء فريضة الحج
أبرز المواد
 شؤون الحرمين تراعي الجانب الجمالي والروحي في تصميم اللوحات الإرشادية بالمسجد الحرام
أبرز المواد
 معرض عمارة الحرمين .. منبر تاريخي إسلامي يحكي قصصاً أثرية
أبرز المواد
 الصحة تبث رسائلها التوعوية لضيوف الرحمن
أبرز المواد
 دراسة تكشف سبب الكوابيس التي تجعلك مستيقظا في الليل
أبرز المواد
 الرائد يضم الغاني أتسو في صفقة حرة
الرياضة
مستوطنون يهود يقتحمون ساحات المسجد الأقصى

مستوطنون يهود يقتحمون ساحات المسجد الأقصى

أبرز المواد
الدفاع المدني يرفع جاهزيته في مشعر منى لاستقبال حجاج بيت الله الحرام

الدفاع المدني يرفع جاهزيته في مشعر منى لاستقبال حجاج بيت الله الحرام

أبرز المواد
هيئة الأمر بالمعروف بالرياض تنفذ عدداً من المناشط خلال شهر ذي القعدة

هيئة الأمر بالمعروف بالرياض تنفذ عدداً من المناشط خلال شهر ذي القعدة

منطقة الرياض
الرحالة الإنجليزي “جوزيف بتس”.. أسير حرب كسرتْ قيوده “لبّيك”

الرحالة الإنجليزي “جوزيف بتس”.. أسير حرب كسرتْ قيوده “لبّيك”

أبرز المواد

مستوطنون يهود يقتحمون ساحات المسجد الأقصى

مستوطنون يهود يقتحمون ساحات المسجد الأقصى
http://almnatiq.net/?p=1005299
المناطق - وكالات

اقتحم مئات المستوطنين اليهود، اليوم، المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن أكثر من 500 مستوطن يهودي اقتحموا ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات كبيرة وقام بعضهم بتأدية طقوسا تلمودية
قبالة قبة الصخرة وبحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

روابط ذات صلة

الدفاع المدني يرفع جاهزيته في مشعر منى لاستقبال حجاج بيت الله الحرام

الدفاع المدني يرفع جاهزيته في مشعر منى لاستقبال حجاج بيت الله الحرام
الرحالة الإنجليزي “جوزيف بتس”.. أسير حرب كسرتْ قيوده “لبّيك”

الرحالة الإنجليزي “جوزيف بتس”.. أسير حرب كسرتْ قيوده “لبّيك”
الشؤون الإسلامية تُقدّم خدمة تصفّح المكتبة الإلكترونية للحجاج في مقر إقامتهم بمنطقة المشاعر المقدسة والمواقيت

الشؤون الإسلامية تُقدّم خدمة تصفّح المكتبة الإلكترونية للحجاج في مقر إقامتهم بمنطقة المشاعر المقدسة والمواقيت

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*