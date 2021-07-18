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الدفاع المدني يرفع جاهزيته في مشعر منى لاستقبال حجاج بيت الله الحرام

الدفاع المدني يرفع جاهزيته في مشعر منى لاستقبال حجاج بيت الله الحرام
http://almnatiq.net/?p=1005300
المناطق - مكة المكرمة

رفعت قوات الدفاع المدني درجة الاستعداد والجاهزية في مشعر منى لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لقضاء يوم التروية الثامن من شهر ذي الحجة، واتخاذ جميع الإجراءات للحفاظ على سلامتهم طوال وتواجدهم فيها.
وأكد قائد قوات الدفاع المدني بالحج اللواء الدكتور حمود الفرج، جاهزية جميع وحدات وفرق الدفاع المدني لأداء مهامها وفق ما ورد في خطة المديرية العامة للدفاع المدني، وجاهزية جميع الجهات المشاركة لتنفيذ مهامها وفق ما ورد في الخطة العامة للطوارئ بالحج لمواجهة أي مخاطر، لا سمح الله.

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