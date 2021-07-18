أجهزة مطورة لبثّ التوعية الرقمية في موسم الحج

المناطق - مكة المكرمة

نشرت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خلال فرعيها في مكة المكرمة والمدينة المنورة، أجهزة مطورة لبثّ التوعية الرقمية عبر خدمات الشبكات غير السلكية (واي فاي) المجانية، التي تتيح الاستفادة من مواد الرئاسة العامة التوعوية المسموعة والمقروءة والمرئية وتحميلها ومشاركتها.

وتغطي الأجهزة، نطاق بثّ في أبرز المواقع التي يرتادها الحاج أو المعتمر أو الزائر، وفق مراحل تمتد وتتسع لتقدم الخدمة التوعوية الرقمية إلى المستفيدين كافة، وتحتوي على (٥٥) مادة موزعة على ثلاثة مسارات، تتمثل في ٢٩ مادة مقروءة و١٦ مادة مرئية و١٠ مواد صوتية.

وتتميز بمدى بثّ يصل إلى (٣٥٠) متراً في المرحلة الأولية، ويمكن للجهاز الواحد التعامل مع أكثر من ١٠٠ من الأجهزة الذكية في وقت واحد.