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الشؤون البلدية تقف على جاهزية المرافق البلدية المختلفة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة

الشؤون البلدية تقف على جاهزية المرافق البلدية المختلفة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة
http://almnatiq.net/?p=1005323

أكملت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان استعداداتها لموسم حج هذا العام 1442هـ، حيث دعمت البلديات الفرعية بالعاصمة المقدسة في مجالات النظافة وصحة البيئة ومتابعة الأسواق والمحلات التجارية، إضافة الى وحدات الذبح العشوائية في مكة المكرمة لضمان استمرارية العمل على أكمل وجه .
كما وقفت الوزارة على جاهزية المرافق البلدية المختلفة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة مثل الطرق والأنفاق والجسور ودورات المياه وشبكات تصريف السيول , ومتابعة المقاولين المكلفين بتشغيلها لضمان تقديم الخدمات على مستوى عالٍ لضيوف الرحمن بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى متابعة أعمال البنية التحتية ونظافة المسارات المؤدية إلى مواقع نزول الحجاج .

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