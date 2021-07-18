شاهد.. أمانة عسير تغلق محل للخضروات بعد استخدام سيارة نظافة لنقل بضائعه

المناطق - عسير

تفاعلت أمانة منطقة عسير مع بلاغ وردها من أحد المواطنين عن استخدام إحدى محلات بيع الخضار لسيارة تابعة لشركات النظافة لنقل الخضروات وباشر مراقبو الأمانة الموقع، وأغلقوا محل الخضروات في حينه.

هذا وقد كان مقطع الفيديو قد بين مجموعة من العمالة بإحدى شركات النظافة التابعة للمراكز الادارية الغربية التابعة للأمانة والتي ضبطت من قبل أحد المواطنين وهي تقوم بنقل كميات من الفواكه الموسمية لإحدى محلات بيع الخضروات مستخدمين بذلك مركبة الشركة في مخالفة واضحة وصريحة.

وعليه تؤكد امانة منطقة عسير بأنه تم اتخاذ الاجراءات النظامية بحقهم وفق ما هو متبع نظاما وتم اغلاق المحل فوراً، والتحفظ على جميع ما بداخله، واخذ عينات من جميع المعروضات للبيع وارسالها للمختبر للتأكد من سلامتها من المواد الملوثة والميكروبات، وتم تطبيق المخالفات والجزاءات بحق المحل لعدم الامتثال للتدابير الوقائية ممثلة بـعدم تطهير الاسطح وعدم إلزام العملاء بارتداء الكمامات.

وفيما يخص العمالة التابعين للشركة فقد تم استبعاد العمال نهائيّاً (السائق ومن معه بمقطع الفيديو) من خلال تزويدها للجهة المسؤولة بالمعلومات اللازمة لتطبيق العقوبات بحق العمالة المخالفة وتطبيق العقوبات عليهم لما اتضح من تقصير واهمال من قبل مراقب المنطقة.

ومن جهة اخرى قدم امين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي شكره وتقديره للمواطن على مبادرته بالإبلاغ على تلك المخالفة ووجه بتكريم المواطن على ما قام به.

واهابت الامانة الجميع بضرورة التعاون من خلال الابلاغ في حال رصد اي مخالفة او شكوى عبر الرقم الموحد ٩٤٠.