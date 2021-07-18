احدث الأخبار

شؤون الحرمين تُكمل استعداداتها لاستبدال كسوة الكعبة المشرفة
أبرز المواد
 تهيئة 252 مسجداً لصلاة عيد الأضحى في الحدود الشمالية
منطقة الحدود الشمالية
 مدينة الأنعام ببريدة تشهد حراكاً اقتصادياً نشطاً
منطقة القصيم
 تجهيز اكثر من 1000 جامع ومسجد ومصلى لأداء صلاة عيد الأضحى في الباحة
منطقة الباحة
 الصحة: تسجيل 1055 حالة إصابة جديدة بكورونا و 12 حالات وفيات
أبرز المواد
 شاهد .. مخيم عين الحلوة في لبنان يستيقظ على دوي قنابل واشتباكات مسلحة
أبرز المواد
 الشؤون البلدية تقف على جاهزية المرافق البلدية المختلفة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة
أبرز المواد
 هيئة الإذاعة والتلفزيون تحشد طاقاتها لتغطية موسم حج هذا العام برؤية عالمية وتقنيات متطورة
أبرز المواد
 بخطط وتجهيزات عالمية .. الدفاع المدني يعزز السلامة والحماية لحجاج بيت الله الحرام
أبرز المواد
 الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 6 مساجد بعد تعقيمها في 4 مناطق
أبرز المواد
 شاهد.. أمانة عسير تغلق محل للخضروات بعد استخدام سيارة نظافة لنقل بضائعه
منطقة عسير
 توفير خدمة “واي فاي” لحجاج بيت الله في مسجد نمرة بمشعر عرفات
أبرز المواد
شؤون الحرمين تُكمل استعداداتها لاستبدال كسوة الكعبة المشرفة

شؤون الحرمين تُكمل استعداداتها لاستبدال كسوة الكعبة المشرفة

أبرز المواد
تهيئة 252 مسجداً لصلاة عيد الأضحى في الحدود الشمالية

تهيئة 252 مسجداً لصلاة عيد الأضحى في الحدود الشمالية

منطقة الحدود الشمالية
مدينة الأنعام ببريدة تشهد حراكاً اقتصادياً نشطاً

مدينة الأنعام ببريدة تشهد حراكاً اقتصادياً نشطاً

منطقة القصيم
تجهيز اكثر من 1000 جامع ومسجد ومصلى لأداء صلاة عيد الأضحى في الباحة

تجهيز اكثر من 1000 جامع ومسجد ومصلى لأداء صلاة عيد الأضحى في الباحة

منطقة الباحة

شاهد.. أمانة عسير تغلق محل للخضروات بعد استخدام سيارة نظافة لنقل بضائعه

شاهد.. أمانة عسير تغلق محل للخضروات بعد استخدام سيارة نظافة لنقل بضائعه
http://almnatiq.net/?p=1005340
المناطق - عسير

تفاعلت أمانة منطقة عسير مع بلاغ وردها من أحد المواطنين عن استخدام إحدى محلات بيع الخضار لسيارة تابعة لشركات النظافة لنقل الخضروات وباشر مراقبو الأمانة الموقع، وأغلقوا محل الخضروات في حينه.
هذا وقد كان مقطع الفيديو قد بين مجموعة من العمالة بإحدى شركات النظافة التابعة للمراكز الادارية الغربية التابعة للأمانة والتي ضبطت من قبل أحد المواطنين وهي تقوم بنقل كميات من الفواكه الموسمية لإحدى محلات بيع الخضروات مستخدمين بذلك مركبة الشركة في مخالفة واضحة وصريحة.
وعليه تؤكد امانة منطقة عسير بأنه تم اتخاذ الاجراءات النظامية بحقهم وفق ما هو متبع نظاما وتم اغلاق المحل فوراً، والتحفظ على جميع ما بداخله، واخذ عينات من جميع المعروضات للبيع وارسالها للمختبر للتأكد من سلامتها من المواد الملوثة والميكروبات، وتم تطبيق المخالفات والجزاءات بحق المحل لعدم الامتثال للتدابير الوقائية ممثلة بـعدم تطهير الاسطح وعدم إلزام العملاء بارتداء الكمامات.
وفيما يخص العمالة التابعين للشركة فقد تم استبعاد العمال نهائيّاً (السائق ومن معه بمقطع الفيديو) من خلال تزويدها للجهة المسؤولة بالمعلومات اللازمة لتطبيق العقوبات بحق العمالة المخالفة وتطبيق العقوبات عليهم لما اتضح من تقصير واهمال من قبل مراقب المنطقة.
ومن جهة اخرى قدم امين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي شكره وتقديره للمواطن على مبادرته بالإبلاغ على تلك المخالفة ووجه بتكريم المواطن على ما قام به.
واهابت الامانة الجميع بضرورة التعاون من خلال الابلاغ في حال رصد اي مخالفة او شكوى عبر الرقم الموحد ٩٤٠.

روابط ذات صلة

المركز الوطني للأرصاد : أمطار غزيرة على منطقة عسير

المركز الوطني للأرصاد : أمطار غزيرة على منطقة عسير
الشؤون الإسلامية بعسير تنهي أعمالها لتهيئة (٣٦٥٥) جامعاً ومصلى عيد

الشؤون الإسلامية بعسير تنهي أعمالها لتهيئة (٣٦٥٥) جامعاً ومصلى عيد
أمانة عسير تنهي استعداداتها لتنفيذ خطتها التشغيلية خلال عيد الأضحى المبارك

أمانة عسير تنهي استعداداتها لتنفيذ خطتها التشغيلية خلال عيد الأضحى المبارك

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*