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تجهيز اكثر من 1000 جامع ومسجد ومصلى لأداء صلاة عيد الأضحى في الباحة

تجهيز اكثر من 1000 جامع ومسجد ومصلى لأداء صلاة عيد الأضحى في الباحة

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تجهيز اكثر من 1000 جامع ومسجد ومصلى لأداء صلاة عيد الأضحى في الباحة

تجهيز اكثر من 1000 جامع ومسجد ومصلى لأداء صلاة عيد الأضحى في الباحة
http://almnatiq.net/?p=1005352
المناطق - الباحة

جهز فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الباحة 1011 جامعاً ومسجداً ومصلىً في مدينة الباحة والمحافظات والمراكز التابعة لها, لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1442هـ .
وأوضح المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة مرزوق بن عبدالله الرويس، بأنه تم تجهيز ٥٦٤ جامعاً و 349 مصلى و ٩٨ مسجداً في المنطقة لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك ، مشيراً إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتجهيز هذه الجوامع والمساجد بكل مستلزماتها لتكون جاهزة لاستقبال المصلين لأداء صلاة العيد في موعد إقامتها عند الساعة السادسة صباحاً بمشيئة الله .
وأكد أن الفرع أنهى استعداداته لتهيئة الجوامع والمساجد المساندة لصلاة العيد لتخفيف الزحام حيث روعي في ذلك تطبيق الإجراءات الاحترازية من تعقيم مستمر ونظافة وصيانة، مع التأكيد على المراقبين والعاملين من الوقوف ميدانياً للتأكد من جاهزية جميع المساجد والجوامع .

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