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مدينة الأنعام ببريدة تشهد حراكاً اقتصادياً نشطاً

مدينة الأنعام ببريدة تشهد حراكاً اقتصادياً نشطاً

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مدينة الأنعام ببريدة تشهد حراكاً اقتصادياً نشطاً

مدينة الأنعام ببريدة تشهد حراكاً اقتصادياً نشطاً
http://almnatiq.net/?p=1005353
المناطق - بريدة

تشهد مدينة الأنعام في مدينة بريدة بمنطقة القصيم حالياً حراكاً اقتصادياً نشطاً من الباحثين عن أضحية العيد .
وتشكل مدينة الأنعام فرصة استثمارية متعددة أمام عدد كبير من الشباب لممارسة تجارة الأضاحي ، وبيع مستلزمات الذبح ، إضافة إلى عدد من الخدمات العامة، ضمن منظومة اقتصادية ذات قيمة تسويقية عالية.
وتعد مدينة الأنعام ببريدة أكبر سوق للأغنام و الأبل على مستوى المملكة، حيث تتربع على مساحة إجمالية تجاوزت 600 ألف متر مربع ، وباتت تمتلئ بالجالبين و العارضين منذ ساعات الفجر الأولى، وسط أساليب مختلفة لجذب المتسوقين، وتسويق الأضاحي.
يذكر أن أمانة منطقة القصيم، عززت وجودها وتوزيع المهام ، لتخطيط منطقة البيع ، وتوزيع المراقبين، وتعزيز أعمال الصيانة والنظافة ونظافة المرافق ، وتوعية مرتادي مدينة الأنعام حول مفاهيم الذبح والأضاحي.

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