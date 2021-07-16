مدينة الأنعام ببريدة تشهد حراكاً اقتصادياً نشطاً

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تشهد مدينة الأنعام في مدينة بريدة بمنطقة القصيم حالياً حراكاً اقتصادياً نشطاً من الباحثين عن أضحية العيد .

وتشكل مدينة الأنعام فرصة استثمارية متعددة أمام عدد كبير من الشباب لممارسة تجارة الأضاحي ، وبيع مستلزمات الذبح ، إضافة إلى عدد من الخدمات العامة، ضمن منظومة اقتصادية ذات قيمة تسويقية عالية.

وتعد مدينة الأنعام ببريدة أكبر سوق للأغنام و الأبل على مستوى المملكة، حيث تتربع على مساحة إجمالية تجاوزت 600 ألف متر مربع ، وباتت تمتلئ بالجالبين و العارضين منذ ساعات الفجر الأولى، وسط أساليب مختلفة لجذب المتسوقين، وتسويق الأضاحي.

يذكر أن أمانة منطقة القصيم، عززت وجودها وتوزيع المهام ، لتخطيط منطقة البيع ، وتوزيع المراقبين، وتعزيز أعمال الصيانة والنظافة ونظافة المرافق ، وتوعية مرتادي مدينة الأنعام حول مفاهيم الذبح والأضاحي.