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“الترفيه” و”سدايا” تربطان تذاكر الفعاليات عبر “توكلنا”

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“الترفيه” و”سدايا” تربطان تذاكر الفعاليات عبر “توكلنا”

“الترفيه” و”سدايا” تربطان تذاكر الفعاليات عبر “توكلنا”
http://almnatiq.net/?p=1005354
المناطق - الرياض

وقعت الهيئة العامة للترفيه والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) مؤخراً اتفاقية تقديم خدمة ربط تذاكر الفعاليات الترفيهية بتطبيق “توكلنا”، واعتماده بصفته وسيلة لدخول الفعاليات الترفيهية.
وقع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه المهندس فيصل بن سعيد بافرط، و الرئيس التنفيذي لمنظومة توكلنا في مقر الهيئة بالرياض المهندس عبدالله بن محمد العيسى .
وبموجب الاتفاقية، سيتم ربط مزودي خدمات التذاكر المعتمدين من الهيئة العامة للترفيه بتطبيق توكلنا، لتظهر التذاكر التي قام المستفيد النهائي بشرائها على التطبيق، إضافة إلى الاستفادة من الخدمات الرقمية في تقديم التذاكر للأنشطة الترفيهية إلكترونياً.
وتسهم الاتفاقية في إثراء تجربة زائري الفعاليات والمرافق الترفيهية بسرعة وسلاسة التنفيذ، وتحقيق الموثوقية والأمان، والتي يتميز بها تطبيق “توكلنا”، الذي يعد أبرز الحلول الرقمية، التي تسهم في دعم جهود المملكة في إدارة جائحة كورونا، حيث تعد منظومة توكلنا اليوم تجربة رائدة نحو تمكين التحول الرقمي للإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ حيث أسهم التعاون القائم مع الجهات الحكومية في تقديم العديد من المبادرات والخدمات الحكومية بكل يسر وسهولة، ومن مكان واحد، دعماً لجهود تحول التطبيق، ليكون التطبيق الشامل لكل ما يخدم المواطن والمقيم والزائر.
وأكد معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، على الدور الذي ستلعبه هذه الاتفاقية في إيجاد بيئة آمنة لزوار الفعاليات والأنشطة الترفيهية المختلفة، وتسهم في عودة النشاط الترفيهي بشكل كبير. مشدداً على الدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة -حفظها الله- لإنجاح مختلف القطاعات بالدولة بما فيها قطاع الترفيه، الذي يعد أحد القطاعات الواعدة، والتي تلقى إقبالاً من مختلف فئات المجتمع.
وأضاف آل الشيخ: “نعمل في الهيئة على الاستفادة من التقنية في تحسين جميع الإجراءات التي تساعد المنظمين على إجراء فعالياتهم واستخراج التراخيص أو التصاريح، بأفضل وأسهل الطرق الممكنة، وذلك بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة”.
وأشاد معالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي بتوقيع الاتفاقية، التي تعد استكمالاً لجهود سدايا المتواصلة في تحقيق التكامُل مع الجهات الحكومية والخاصة نحو مستقبلٍ نامٍ تسعى لبلوغه تحت توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ـ حفظه الله ـ ، في ظلّ دعمه المستمر لسدايا، والذي أسهم ولله الحمد في تحقيق العديد من الإنجازات.
وتأتي الاتفاقية امتداداً لجهود كل من الهيئة العامة للترفيه والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، للأسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030 في التحول الرقمي، وبتوجيه ومتابعة من معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه الأستاذ تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، ومعالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الدكتور عبد الله بن شرف الغامدي .

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