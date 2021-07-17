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تهيئة 252 مسجداً لصلاة عيد الأضحى في الحدود الشمالية

تهيئة 252 مسجداً لصلاة عيد الأضحى في الحدود الشمالية

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تجهيز اكثر من 1000 جامع ومسجد ومصلى لأداء صلاة عيد الأضحى في الباحة

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تهيئة 252 مسجداً لصلاة عيد الأضحى في الحدود الشمالية

تهيئة 252 مسجداً لصلاة عيد الأضحى في الحدود الشمالية
http://almnatiq.net/?p=1005355
المناطق - الحدود الشمالية

أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الحدود الشمالية، استعداداته لاستقبال عيد الأضحى، حيث تم تهيئة “132” مسجداً، و”112″ جامعاً، و”8″ مصليات في جميع محافظات المنطقة؛ والقيام بأعمال الصيانة والتنظيف والتعقيم .
وأوضح الفرع أن موعد إقامة صلاة العيد في المنطقة سيكون بعد مضي ربع ساعة من شروق الشمس .

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