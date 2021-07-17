تهيئة 252 مسجداً لصلاة عيد الأضحى في الحدود الشمالية

المناطق - الحدود الشمالية

أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الحدود الشمالية، استعداداته لاستقبال عيد الأضحى، حيث تم تهيئة “132” مسجداً، و”112″ جامعاً، و”8″ مصليات في جميع محافظات المنطقة؛ والقيام بأعمال الصيانة والتنظيف والتعقيم .

وأوضح الفرع أن موعد إقامة صلاة العيد في المنطقة سيكون بعد مضي ربع ساعة من شروق الشمس .