5 ملايين زهرة تزين مسطحاته الخضراء .. “الكورنيش الشمالي” الوجهة الأكثر جمالاً لواجهات الخبر البحرية

الخبر - المناطق

تحظى محافظة الخبر بمكانة مميزة على الخارطة السياحية في المنطقة الشرقية، ضمن المواقع السياحية والترفيهية التي تستحوذ على نصيباً وافر من الاهتمام، كباقي مدن ومحافظات المنطقة، من قبل أمانة المنطقة الشرقية، ممثلة ببلدية محافظة الخبر، التي تسعى وبشكل دؤوب لعملية التطوير في مرافق ومواقع عدة في محافظة الخبر وفق معايير عالمية عالية تحقق جودة الحياة.

كما أصبحت وجهة هامة للترفيه السياحي، ولا يمكن إلا أن ترى محافظة ” الخبر” المستقبل الجديد لصناعة المدن، والتي كانت ولازالت تتصدر الخطط التطويرية وخطط التحول المتجددة، وضخ المزيد من الاستثمارات الحيوية، بهدف تقديم الخدمات الأفضل وتهيئة البنى التحتية للارتقاء بجودة الحياة وجعلها ضمن أجمل المدن وأكثرها كفاءه لجودة الحياة.

ومن أبرز وأهم المواقع التي حظيت ولا زالت تحظى بالنصيب الأوفر من التطوير المستمر، كورنيش الخبر الشمالي، الذي بات وجهة ووجهاً جميلا للمحافظة، علما بأن الكورنيش يقع على مساحة ٤٦٥٠٠٠م٢، ويشهد تطويرا مستمرا ما جعل منه انموذجاً لوجه المدن الأكثر تألقاً، ويضم الكورنيش العديد من المعالم كميدان التوحيد، وميدان الأقواس، وخريطة المملكة، وبحيرة نون، وميدان ضوء القمر، ويعد برج المياه من أشهر معالمها.

وتغطي المسطحات الخضراء الكورنيش الأكثر إقبالا من زوار المنطقة الشرقية ما يصل الى ٣٠٠٠٠٠م٢، وتزينه 20٠٠٠شجرة متنوعة، كما يحتوي على ٥ ملايين زهرة ووردة موسمية مختلفة الأصناف والألوان تجدد سنويا، بالإضافة الى ٣٦ جلسة بمختلف الأحجام مصنوعة بطرق جمالية مختلقة، ويتضمن ساحات لمواقف السيارات على مساحة ١٠٦٠٠٠م٢.

وتمكنت بلدية محافظة الخبر، من تحسين المشهد الحضري وتعزيز مبادئ جودة الحياة.

وهناك ما يزيد عن ٣٣ مجموعة من الألعاب الكبيرة، ومجاميع ألعاب الدمج لذوي الإعاقة، ومعظم هذه المواقع الترفيهية تحتوي على أرضيات مطاطية ومظلات شراعية واقية من أشعة الشمس، بالإضافة الى الخدمات الحيوية الأخرى، ووجود ٣ جوامع كبيرة، بالإضافة للأنشطة المتنوعة تتضمن مجموعة من المطاعم العالمية والشعبية، بجانب مواقع ترفيهه أخرى كمنطقة لاستئجار الدراجات الهوائية، سيارات القولف، “باص لندن”، والعربات الإلكترونية، وبحيرة البط، وكذلك المسرح المفتوح، وطاولات التنس، والشطرنج، بالإضافة الى مسارات مخصصه للدراجات الهوائية.

ومن استخدامات الكورنيش ضمن مساحاته الواسعة، إمكانية إقامة الفعاليات والمعارض، كما يوجد في منطقة” الخبرووك” مدرج مفتوح يتسع لحوالي ٢٠٠ شخص.

ولم تغفل أمانة المنطقة الشرقية عن تعزيز عناصر جودة الحياة وأن تجعل من الكورنيش بمكوناته وهو جزء من المحافظة وصديقة للبيئة، حيث تم تركيب عدد من مقاعد الجلوس صديقة للبيئة لها مميزات تتناسب مع استخداماتها، كما يتضمن الكورنيش تركيب مضمار مشى مطاطي، ومعابر مشاة ذكية، ودمج أصحاب الهمم ضمن مساراتها، بجانب تركيب مجسمات جمالية على امتداد المساحة الساحلية للكورنيش، الذي بات اليوم أحد أبرز المعالم السياحية بالمنطقة الشرقية.

الجدير بالذكر بأن أمانة المنطقة الشرقية وبالتعاون مع شركاءها من الوزارات وهيئة تطوير الشرقية، طرحت العديد من الفرص الاستثمارية والترفيهية والثقافية بالمنطقة الشرقية، وكانت محافظة الخبر أحد المناطق المستهدفة في هذه المشاريع التي تعزز مكانة المحافظة من الناحية السياحية والترفيهية والثقافية، وتدعم عناصر جودة الحياة وأنسنة المدن وتحسين المشهد الحضري وتطبيق مفهوم المدن الذكية والمحافظة على البيئة وتنشيط الحركة السياحية بشكل عام.