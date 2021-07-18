“الشؤون الإسلامية”: توزيع أكثر من 30 ألف مظلة شمسية على ضيوف الرحمن

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وزعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ضمن مبادرة “ظل ووقاية 2″، أكثر من 30 ألف مظلة شمسية على حجاج بيت الله الحرام، في مراكز استقبال الحجاج في مداخل مكة المكرمة.

وتستهدف المبادرة في موسمها الثاني، توزيع 200 ألف مظلة شمسية لضيوف الرحمن ومقدمي الخدمة والعاملين في القطاعات المشاركة في موسم هذا الحج.