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مركز الملك سلمان للإغاثة يجري 50 عملية جراحية بمجال القلب المفتوح والقسطرة في حملته الطبية التطوعية بجمهورية موريتانيا

مركز الملك سلمان للإغاثة يجري 50 عملية جراحية بمجال القلب المفتوح والقسطرة في حملته الطبية التطوعية بجمهورية موريتانيا
http://almnatiq.net/?p=1005395
المناطق_واس

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي، حملته الطبية التطوعية لجراحة القلب المفتوح والقسطرة في جمهورية موريتانيا الإسلامية الشقيقة للعام 2021م.
وأجرى الفريق الطبي التطوعي منذ بدء الحملة 50 عملية قسطرة قلبية، تكللت جميعها بالنجاح ولله الحمد.
يذكر أن المشروع يعد من المشاريع الإنسانية التي تنفذها المملكة ممثلة بالمركز في العديد من الدول ذات الاحتياج بهدف تقديم العلاج للمرضى من العائلات ذوي الدخل المحدود.

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