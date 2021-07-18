احدث الأخبار

أمانة المدينة تستحدث سوقاً مؤقتة للأنعام خلال أيام عيد الأضحى
أبرز المواد
 شرطة منطقة نجران: ضبط (10) أشخاص خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا
أبرز المواد
 صحة حفر الباطن تقيم ركن توعوي وتثقيفي عن داء السكري
أبرز المواد
 الأمر بالمعروف بالرياض تنفذ عدداً من المناشط خلال شهر ذي القعدة
أبرز المواد
 ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من سلطان عمان
أبرز المواد
 العيادات الجامعية في جامعة حائل تواصل تقديم لقاح فيروس كورونا خلال إجازة عيد الأضحى
أبرز المواد
 العيادات الطبية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة في الخوخة تقدم خدماتها العلاجية لـ 15.095 مستفيدا خلال يونيو
أبرز المواد
 وزارة الصحة تجهز مستشفى ميدانياً في المشاعر المقدسة
أبرز المواد
 “التحلية” تدشن “نظام نقل مياه عرفات – الطائف” قبل موعده بأربعة أشهر
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان للإغاثة يجري 50 عملية جراحية بمجال القلب المفتوح والقسطرة في حملته الطبية التطوعية بجمهورية موريتانيا
أبرز المواد
 مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة “مسام” ينتزع 1.581 لغمًا في اليمن خلال أسبوع
أبرز المواد
 أمانة جدة تعتمد 6 نقاط تفتيش على مدار الساعة لمنع نقل لحوم الأضاحي من المشاعر المقدسة إلى مدينة جدة
أبرز المواد
أمانة المدينة تستحدث سوقاً مؤقتة للأنعام خلال أيام عيد الأضحى

أمانة المدينة تستحدث سوقاً مؤقتة للأنعام خلال أيام عيد الأضحى

أبرز المواد
شرطة منطقة نجران: ضبط (10) أشخاص خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا

شرطة منطقة نجران: ضبط (10) أشخاص خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا

أبرز المواد
صحة حفر الباطن تقيم ركن توعوي وتثقيفي عن داء السكري

صحة حفر الباطن تقيم ركن توعوي وتثقيفي عن داء السكري

أبرز المواد
الأمر بالمعروف بالرياض تنفذ عدداً من المناشط خلال شهر ذي القعدة

الأمر بالمعروف بالرياض تنفذ عدداً من المناشط خلال شهر ذي القعدة

أبرز المواد

“التحلية” تدشن “نظام نقل مياه عرفات – الطائف” قبل موعده بأربعة أشهر

“التحلية” تدشن “نظام نقل مياه عرفات – الطائف” قبل موعده بأربعة أشهر
http://almnatiq.net/?p=1005398
المناطق_واس

دشنت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة اليوم، أعمال التشغيل المبكر في أحدث أنظمة نقل المياه المحلاة التابعة لها “نظام نقل مياه عرفات – الطائف”، أحد أهم المشاريع التنموية المائية في المملكة.
ويستهدف المشروع نقل المياه المحلاة من خزانات المؤسسة في منطقة الخزن الإستراتيجي في عرفات، إلى الخزانات الإستراتيجية في مدينة الطائف، لإمداد المحافظة وقراها الجنوبية وصولاً إلى منطقة الباحة باحتياجها من المياه المحلاة، وتلبية الطلب المتزايد عليها في ظل التنامي السكاني في هذه المواقع.
ويأتي المشروع العملاق بصفته إحدى قصص النجاح التي سطرتها المملكة في مجال صناعة التحلية ونقل المياه، بعدما تمكنت المؤسسة من التغلب على التحديات المتوقعة والاستثنائية التي واجهت تنفيذ المشروع، والمتمثلة في وعورة تضاريس جبال السروات وتداعيات جائحة كورونا، ونجحت في إنجازه قبل موعده المُحدد بأربعة أشهر رغم ظروف الإجراءات الاحترازية والعمل عن بعد خلال فترات الحظر، باعتمادها الخطط والحلول البديلة والإدارة الذكية للأزمات الطارئة، بما يضمن استمرار العمل بكفاءة عالية.
وتطلب لإنجاز هذا المشروع، الذي تبلغ سعته التصميمية 176 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يوميًا، حفر نفق خدمات عملاق اخترق سلسلة من التضاريس الوعرة في جبال الهدا، يمتد من أسفل جبل الكر وصولاً إلى الطريق الدائري في الطائف بطول 12.5 كيلو مترًا وقُطر 8.4 أمتار، تتخلله أنابيب المياه، واستخدم لإنجازه آلة حفر عملاقة طولها 160 متراً تمكنت من إنهاء أعمال حفر النفق بسرعة قياسية بلغت ذروتها 60.3 متراً في اليوم، وتعد من أسرع آلات حفر الأنفاق من نوعها في العالم.
ويتكون نظام نقل مياه عرفات-الطائف، علاوة على النفق، من محطة ضخ رئيسية (PS2E) في عرفات، تحتوي على 4 وحدات ضخ، ومحطة ضخ رئيسية أخرى (PS3E) على بعد 29 كلم من المحطة السابقة ، تتضمن 4 وحدات ضخ، وخط أنابيب قطر 60 بوصة بطول 44.5 كلم.
وتواصل “التحلية” المضي قدماً في تنفيذ مشاريعها العملاقة، للمساهمة في تعزيز أمن المملكة المائي وتعضيد البنية التحتية لقطاع المياه ومواكبة رؤية 2030، انطلاقاً من توجيهات ودعم حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – لما يحقق مزيدا من الرفاهية للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة.

روابط ذات صلة

أمانة المدينة تستحدث سوقاً مؤقتة للأنعام خلال أيام عيد الأضحى

أمانة المدينة تستحدث سوقاً مؤقتة للأنعام خلال أيام عيد الأضحى
شرطة منطقة نجران: ضبط (10) أشخاص خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا

شرطة منطقة نجران: ضبط (10) أشخاص خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا
صحة حفر الباطن تقيم ركن توعوي وتثقيفي عن داء السكري

صحة حفر الباطن تقيم ركن توعوي وتثقيفي عن داء السكري

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*