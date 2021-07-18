احدث الأخبار

العيادات الطبية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة في الخوخة تقدم خدماتها العلاجية لـ 15.095 مستفيدا خلال يونيو
أبرز المواد
 وزارة الصحة تجهز مستشفى ميدانياً في المشاعر المقدسة
أبرز المواد
 “التحلية” تدشن “نظام نقل مياه عرفات – الطائف” قبل موعده بأربعة أشهر
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان للإغاثة يجري 50 عملية جراحية بمجال القلب المفتوح والقسطرة في حملته الطبية التطوعية بجمهورية موريتانيا
أبرز المواد
 مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة “مسام” ينتزع 1.581 لغمًا في اليمن خلال أسبوع
أبرز المواد
 أمانة جدة تعتمد 6 نقاط تفتيش على مدار الساعة لمنع نقل لحوم الأضاحي من المشاعر المقدسة إلى مدينة جدة
أبرز المواد
 أمانة العاصمة المقدسة تزيد عدد مواقع الجلابة بمكة المكرمة
أبرز المواد
 «هدف»: فرص تدريبة بمكافأة تصل لـ3000 ريال شهريًا
أبرز المواد
 “الشؤون الإسلامية”: توزيع أكثر من 30 ألف مظلة شمسية على ضيوف الرحمن
أبرز المواد
 “الترفيه” و”سدايا” تربطان تذاكر الفعاليات عبر “توكلنا”
أبرز المواد
 عرفات.. ركن الحج الأعظم وخير يوم طلعت فيه الشمس
أبرز المواد
 أمانة الشرقية تطلق خدمة الحجز الإلكتروني لمواعيد ذبح الأضاحي بالمسالخ عبر بوابة الأمانة الرقمية
المنطقة الشرقية
العيادات الطبية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة في الخوخة تقدم خدماتها العلاجية لـ 15.095 مستفيدا خلال يونيو

العيادات الطبية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة في الخوخة تقدم خدماتها العلاجية لـ 15.095 مستفيدا خلال يونيو

أبرز المواد
وزارة الصحة تجهز مستشفى ميدانياً في المشاعر المقدسة

وزارة الصحة تجهز مستشفى ميدانياً في المشاعر المقدسة

أبرز المواد
“التحلية” تدشن “نظام نقل مياه عرفات – الطائف” قبل موعده بأربعة أشهر

“التحلية” تدشن “نظام نقل مياه عرفات – الطائف” قبل موعده بأربعة أشهر

أبرز المواد
مركز الملك سلمان للإغاثة يجري 50 عملية جراحية بمجال القلب المفتوح والقسطرة في حملته الطبية التطوعية بجمهورية موريتانيا

مركز الملك سلمان للإغاثة يجري 50 عملية جراحية بمجال القلب المفتوح والقسطرة في حملته الطبية التطوعية بجمهورية موريتانيا

أبرز المواد

العيادات الطبية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة في الخوخة تقدم خدماتها العلاجية لـ 15.095 مستفيدا خلال يونيو

العيادات الطبية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة في الخوخة تقدم خدماتها العلاجية لـ 15.095 مستفيدا خلال يونيو
http://almnatiq.net/?p=1005404
المناطق_واس

قدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خدماتها العلاجية لـ 15.095 مستفيدًا خلال شهر يونيو 2021م.
وراجع عيادة الوبائيات 1.675 مستفيدًا، وعيادة الطوارئ 2.463 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 5.330 شخصًا، فيما راجع عيادة الأطفال 762 مراجعًا، وعيادة الصحة الإنجابية 1.123 حالة، وعيادة التغذية العلاجية 316 مستفيدًا، وعيادة التوعية والتثقيف 2.279 شخصًا، كما راجع قسم الإحالة الطبية 19 مستفيدًا، وقسم التحصين 47 فردًا ، وقسم علاج الإصابات 1.081 فردًا.
كما تم إجراء 11.094 فحصًا مخبريًا، وصُرفت الأدوية لـ 10.864 فردًا، فيما راجع قسم الرعاية الصحية 5.080 مريضًا، وقسم نقل الدم 47 مستفيدًا، وراجع قسم التوليد 77 مراجعًا، واستقبل قسم التنويم 29 مريضًا.

روابط ذات صلة

وزارة الصحة تجهز مستشفى ميدانياً في المشاعر المقدسة

وزارة الصحة تجهز مستشفى ميدانياً في المشاعر المقدسة
“التحلية” تدشن “نظام نقل مياه عرفات – الطائف” قبل موعده بأربعة أشهر

“التحلية” تدشن “نظام نقل مياه عرفات – الطائف” قبل موعده بأربعة أشهر
مركز الملك سلمان للإغاثة يجري 50 عملية جراحية بمجال القلب المفتوح والقسطرة في حملته الطبية التطوعية بجمهورية موريتانيا

مركز الملك سلمان للإغاثة يجري 50 عملية جراحية بمجال القلب المفتوح والقسطرة في حملته الطبية التطوعية بجمهورية موريتانيا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*