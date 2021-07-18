العيادات الجامعية في جامعة حائل تواصل تقديم لقاح فيروس كورونا خلال إجازة عيد الأضحى

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تواصل العيادات الجامعية في جامعة حائل تقديم اللقاح ضد فيروس كورونا ”كوفيد 19″ خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأوضح الدكتور فهد القحطاني، المشرف العام على العيادات الجامعية بجامعة حائل، أنه وبناء على توجيه معالي رئيس الجامعة، الأستاذ الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم، وذلك تحقيقاً للعودة الآمنة للدراسة مطلع العام الدراسي المقبل، ستواصل العيادات الجامعية عملها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك من الساعة (10 صباحًا) وحتى (3 مساءً)‬⁩، كما تم تخصيص مسار خاص لمنسوبي التعليم العام والطلاب والطالبات من الفئة العمرية ١٢-١٨ عاماً، لأخذ اللقاح ضد فيروس كورونا “كوفيد19″، وذلك من مبدأ التعاون المشترك بين ⁧‫جامعة حائل‬⁩ وإدارة ⁧التعليم بمنطقة حائل، ويمكن الحجز من خلال تطبيق “صحتي”، أو “توكلنا”، أو من خلال التوجه مباشرة إلى العيادات الجامعية في حي أجا.

كما دعى الجميع للمبادرة بأخذ اللقاح من أجل أن تكون العودة إلى الحياة الطبيعية آمنة وصحية.

وكانت الجامعة أعلنت سابقًا أن “التحصين” بالحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، شرط لدخول مرافق الجامعة، ابتداءً من تاريخ 22 ذي الحجة 1442هـ، ويشمل ذلك كافة منسوبي الجامعة، والطلبة، والمراجعين.