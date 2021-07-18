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ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من سلطان عمان

ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من سلطان عمان
http://almnatiq.net/?p=1005411
المناطق_واس

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً اليوم، من صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان.
وعبر جلالته خلال الاتصال، عن الشكر والتقدير لسمو ولي العهد، على ما وجده من حفاوة وحسن استقبال خلال زيارته للمملكة، مقدماً التهنئة لسموه بقرب حلول عيد الأضحى المبارك.
فيما قدم سمو ولي العهد، الشكر لجلالته على مشاعره الأخوية النبيلة، معبرًا عن التهنئة لجلالته بحلول عيد الأضحى المبارك، سائلاً الله أن يعيد هذه المناسبة على البلدين والشعبين الشقيقين بمزيد من التطور والنماء.

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