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صحة حفر الباطن تقيم ركن توعوي وتثقيفي عن داء السكري

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صحة حفر الباطن تقيم ركن توعوي وتثقيفي عن داء السكري

صحة حفر الباطن تقيم ركن توعوي وتثقيفي عن داء السكري
http://almnatiq.net/?p=1005417
المناطق_حفر الباطن

أقامت صحة حفر الباطن ممثلة بمركز السكر والغدد الصماء ركن توعوي وتثقيفي عن اليوم العالمي للمجتمع لتوعية أفراد المجتمع بداء السكري وخطورته وذلك من خلال إقامة ركن تثقيفي عن أسلوب الحياة الصحية للآباء والبالغين والأطفال المصابين للوقاية والتحكم بداء السكر والحرص على الأخذ بالاحترازات الوقائية بالإضافة إلى قياس نسبة السكر في الدم  

وتحرص صحة حفر الباطن على تفعيل الدور الوقائي والتثقيفي للمجتمع من خلال إقامة الحملات التوعوية بأهمية الكشف المبكر عن السكري ورفع الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع.

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