صحة حفر الباطن تقيم ركن توعوي وتثقيفي عن داء السكري

المناطق_حفر الباطن

أقامت صحة حفر الباطن ممثلة بمركز السكر والغدد الصماء ركن توعوي وتثقيفي عن اليوم العالمي للمجتمع لتوعية أفراد المجتمع بداء السكري وخطورته وذلك من خلال إقامة ركن تثقيفي عن أسلوب الحياة الصحية للآباء والبالغين والأطفال المصابين للوقاية والتحكم بداء السكر والحرص على الأخذ بالاحترازات الوقائية بالإضافة إلى قياس نسبة السكر في الدم

وتحرص صحة حفر الباطن على تفعيل الدور الوقائي والتثقيفي للمجتمع من خلال إقامة الحملات التوعوية بأهمية الكشف المبكر عن السكري ورفع الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع.