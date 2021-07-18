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أمانة المدينة تستحدث سوقاً مؤقتة للأنعام خلال أيام عيد الأضحى

أمانة المدينة تستحدث سوقاً مؤقتة للأنعام خلال أيام عيد الأضحى
http://almnatiq.net/?p=1005425
المناطق_واس

استحدثت أمانة منطقة المدينة المنورة سوقاً مؤقتة لبيع الأنعـام خـلال أيـام عيد الأضحى المبارك .
وأوضحت أمانة منطقة المدينة المنورة أن السوق المؤقتة -في موقع سوق الحطب سابقا- تأتي للتسهيل على سكان المدينة المنورة وتخفيف الزحام على السوق المركزي وتوفير فرص عمل للشباب السعودي من خلال استقبال الباعة الجائلين لعرض مواشيهم خلال أيام عيد الأضحى المبارك لهذا العام ١٤٤٢هـ .

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