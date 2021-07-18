احدث الأخبار

زلزال بقوة 5.7 على مقياس ريختر يضرب إيران
أبرز المواد
 أمانة العاصمة المقدسة تكثّف جولاتها الرقابية الميدانية استعدادًا لعيد الأضحى المبارك
أبرز المواد
 أمانة المدينة تستحدث سوقاً مؤقتة للأنعام خلال أيام عيد الأضحى
أبرز المواد
 شرطة منطقة نجران: ضبط (10) أشخاص خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا
أبرز المواد
 صحة حفر الباطن تقيم ركن توعوي وتثقيفي عن داء السكري
أبرز المواد
 الأمر بالمعروف بالرياض تنفذ عدداً من المناشط خلال شهر ذي القعدة
أبرز المواد
 ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من سلطان عمان
أبرز المواد
 العيادات الجامعية في جامعة حائل تواصل تقديم لقاح فيروس كورونا خلال إجازة عيد الأضحى
أبرز المواد
 العيادات الطبية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة في الخوخة تقدم خدماتها العلاجية لـ 15.095 مستفيدا خلال يونيو
أبرز المواد
 وزارة الصحة تجهز مستشفى ميدانياً في المشاعر المقدسة
أبرز المواد
 “التحلية” تدشن “نظام نقل مياه عرفات – الطائف” قبل موعده بأربعة أشهر
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان للإغاثة يجري 50 عملية جراحية بمجال القلب المفتوح والقسطرة في حملته الطبية التطوعية بجمهورية موريتانيا
أبرز المواد
زلزال بقوة 5.7 على مقياس ريختر يضرب إيران

زلزال بقوة 5.7 على مقياس ريختر يضرب إيران

أبرز المواد
أمانة العاصمة المقدسة تكثّف جولاتها الرقابية الميدانية استعدادًا لعيد الأضحى المبارك

أمانة العاصمة المقدسة تكثّف جولاتها الرقابية الميدانية استعدادًا لعيد الأضحى المبارك

أبرز المواد
أمانة المدينة تستحدث سوقاً مؤقتة للأنعام خلال أيام عيد الأضحى

أمانة المدينة تستحدث سوقاً مؤقتة للأنعام خلال أيام عيد الأضحى

أبرز المواد
شرطة منطقة نجران: ضبط (10) أشخاص خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا

شرطة منطقة نجران: ضبط (10) أشخاص خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا

أبرز المواد

أمانة العاصمة المقدسة تكثّف جولاتها الرقابية الميدانية استعدادًا لعيد الأضحى المبارك

أمانة العاصمة المقدسة تكثّف جولاتها الرقابية الميدانية استعدادًا لعيد الأضحى المبارك
http://almnatiq.net/?p=1005429
المناطق_واس

كثفت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في بلدية العمرة جولاتها الرقابية الميدانية استعدادًا لعيد الأضحى المبارك على العديد المواقع في المنطقة.
وأوضحت بلدية العمرة أن الفرق الرقابية رصدت مسلخًا عشوائيًا داخل حوش شعبي تديره عمالة مخالفة تقوم بذبح المواشي بطرق عشوائية في بيئة تفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية، إضافة إلى عدم وجود رخصة لمزاولة النشاط، مشيرةً إلى ضبط 14 رأسًا من الغنم و تسليمها إلى إدارة وحدة الذبح، وإغلاق الموقع فورًا.
من جانب آخر، واصلت بلدية المسفلة الفرعية حملاتها التفتيشية على الباعة المتجولين في سوق الخالدية العشوائي، الواقع ضمن نطاق البلدية الإشرافي وذلك في إطار جهودها المكثفة لمتابعة جميع المواقع وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرًا على صحة وسلامة الجميع.
وأوضحت أن الحملة أسفرت عن مصادرة 5 أطنان من المواد الغذائية الفاسدة وغير صالحة للاستهلاك تمثلت في لحوم وأسماك وخضروات فاسدة، تم تسليم الصالح منها لجمعيه البر لحفظ النعمة، مؤكدةً استمرار الجهود والاهتمام بصحة وسلامة الجميع وتكثيف الحملات الرقابية على المواقع العشوائية.

روابط ذات صلة

زلزال بقوة 5.7 على مقياس ريختر يضرب إيران

زلزال بقوة 5.7 على مقياس ريختر يضرب إيران
أمانة المدينة تستحدث سوقاً مؤقتة للأنعام خلال أيام عيد الأضحى

أمانة المدينة تستحدث سوقاً مؤقتة للأنعام خلال أيام عيد الأضحى
شرطة منطقة نجران: ضبط (10) أشخاص خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا

شرطة منطقة نجران: ضبط (10) أشخاص خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*