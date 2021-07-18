أمانة العاصمة المقدسة تكثّف جولاتها الرقابية الميدانية استعدادًا لعيد الأضحى المبارك

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كثفت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في بلدية العمرة جولاتها الرقابية الميدانية استعدادًا لعيد الأضحى المبارك على العديد المواقع في المنطقة.

وأوضحت بلدية العمرة أن الفرق الرقابية رصدت مسلخًا عشوائيًا داخل حوش شعبي تديره عمالة مخالفة تقوم بذبح المواشي بطرق عشوائية في بيئة تفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية، إضافة إلى عدم وجود رخصة لمزاولة النشاط، مشيرةً إلى ضبط 14 رأسًا من الغنم و تسليمها إلى إدارة وحدة الذبح، وإغلاق الموقع فورًا.

من جانب آخر، واصلت بلدية المسفلة الفرعية حملاتها التفتيشية على الباعة المتجولين في سوق الخالدية العشوائي، الواقع ضمن نطاق البلدية الإشرافي وذلك في إطار جهودها المكثفة لمتابعة جميع المواقع وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرًا على صحة وسلامة الجميع.

وأوضحت أن الحملة أسفرت عن مصادرة 5 أطنان من المواد الغذائية الفاسدة وغير صالحة للاستهلاك تمثلت في لحوم وأسماك وخضروات فاسدة، تم تسليم الصالح منها لجمعيه البر لحفظ النعمة، مؤكدةً استمرار الجهود والاهتمام بصحة وسلامة الجميع وتكثيف الحملات الرقابية على المواقع العشوائية.