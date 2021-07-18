زلزال بقوة 5.7 على مقياس ريختر يضرب إيران

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ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة الحدود بين محافظتي بوشهر وفارس الجنوبيتين بعد ظهر اليوم الأحد.

وبحسب التقارير الأولية ، فإنه ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر منطقة خشت في محافظة فارس على عمق 11 كيلومترًا،فيما لم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو خسائر مادية، وفقاً لوكالة “مهر” الإيرانية.

وقال رئيس دائرة البحث والإنقاذ في الهلال الأحمر الإيراني للتلفزيون الحكومي الإيراني ، إنه تم إرسال 4 فرق من محافظتي فارس وبوشهر إلى مركز الزلزال بينما يستعد فريق إسعاف جوي أيضًا للسفر إلى المنطقة.