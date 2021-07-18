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أمانة تبوك تنفّذ 4384 جولة رقابية خلال ثلاثة أيام

أمانة تبوك تنفّذ 4384 جولة رقابية خلال ثلاثة أيام

أبرز المواد

أمانة تبوك تنفّذ 4384 جولة رقابية خلال ثلاثة أيام

أمانة تبوك تنفّذ 4384 جولة رقابية خلال ثلاثة أيام
http://almnatiq.net/?p=1005437
المناطق_واس

نفذت أمانة منطقة تبوك والبلديات التابعة لها خلال الثلاثة أيام الماضية 4384 جولة رقابية على المنشآت التجارية؛ للتأكد من مدى التزامها بالإجراءات الاحترازية والوقائية، أسفرت عن إغلاق ٥ منشآت, وإصدار 19 مخالفة لمنشآت خالفت الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية.
وشددت الأمانة على أهمية الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا للعودة للحياة الطبيعية وتجاوز الجائحة، أهمها لبس الكمامة، والالتزام بتفعيل تطبيق توكلنا، والتعقيم المستمر على مستوى الأفراد والمنشآت التجارية، إلى جانب فحص المرتادين للمحال التجارية والعاملين فيها، مع مراعاة تطبيق التباعد، مؤكدةً أنها مستمرة في تنفيذ حملاتها التفتيشية، ونشر التوعية الصحية والإرشادات الوقائية وتطبيق جميع التدابير الوقائية وإيقاع العقوبات بحق المخالفين بشكلٍ يومي من خلال فرقها الرقابية.
ودعت الأمانة الجميع إلى الإبلاغ عن المخالفات من خلال الاتصال على الرقم “940” أو عن طريق تطبيق بلدي.

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