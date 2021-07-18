هيئة الأمر بالمعروف بتبوك تواصل أعمالها التوعوية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

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يواصل فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة تبوك تنفيذ خطته الميدانية الوقائية التوعوية لعطلة عيد الأضحى المبارك التي تشمل تكليف عدد من الأعضاء الميدانيين للقيام بالجولات والدوريات الميدانية مع اتخاذ جميع التدابير الاحترازية والوقائية المتعلقة بجائحة كورونا بما يحفظ سلامتهم أثناء أداء مهام عملهم.وأوضح المدير العام لفرع الرئاسة العامة بمنطقة تبوك خليل بن إبراهيم الضامري أن الخطة الميدانية تركز على جهود الأعضاء للقيام بالجولات الميدانية والتوعوية في الأسواق والمجمعات التجارية والحدائق العامة وأماكن تجمع المواطنين والمقيمين والشواطئ الساحلية والمتنزهات في مدن ومحافظات المنطقة أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك.وبيّن الضامري أن الخطة تتضمن برامج توعوية ووقائية من خلال الشاشات واللوحات الإلكترونية والمصليات المتنقلة في الشوارع والمجمعات التجارية مع تخصيص عدد من إصدارات ومطبوعات الرئاسة لتوزيعها تتضمن رسائل إرشادية عن أهمية الالتزام بالتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية واغتنام عشر ذي الحجة وحثهم على الإكثار من الأعمال الصالحة فيما يعود على الجميع بالنفع والفائدة في أمر دينهم ودنياهم.