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شرطة الرياض تلقي القبض على (13) مخالفًا ارتكبوا جريمة سرقة

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شرطة الرياض تلقي القبض على (13) مخالفًا ارتكبوا جريمة سرقة

شرطة الرياض تلقي القبض على (13) مخالفًا ارتكبوا جريمة سرقة
http://almnatiq.net/?p=1005447
المناطق_واس

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (13) مخالفًا لنظامي الإقامة وأمن الحدود من الجنسيات الباكستانية والأفغانية والصومالية والسودانية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والخامس، ارتكبوا سرقة أغطية حديدية مخصصة لشبكات الصرف الصحي والسيول بمدينة الرياض، لغرض بيعها، متّخذين من أحد المواقع مكانًا لتجميع المسروقات، حيث ضبط فيها (954) غطاء حديديًا، وقد استُردت، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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