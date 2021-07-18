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مهرجان أضحيتي ببريدة يطلق مؤشراً لأسعار الأضاحي

مهرجان أضحيتي ببريدة يطلق مؤشراً لأسعار الأضاحي
http://almnatiq.net/?p=1005449
المناطق_واس

أطلقت أمانة منطقة القصيم مؤشراً لأسعار الأضاحي من مدينة الأنعام بمدينة بريدة اليوم، حيث تضمن المؤشر أسعار النجدي من 1400 إلى 2100 ريال، والنعيمي من 1250 إلى 2000 ريال، والحري من 1200 إلى 1700 ريال، والسواكني من 1200 إلى 1400 ريال والبربري من 600 إلى 700 ريال.
وتواصل أمانة منطقة القصيم إصدار مؤشر يومي لأسعار الأضاحي ضمن أنشطة مهرجان أضحيتي المتزامن مع موسم عيد الأضحى المبارك، والذي تنظمه بالشراكة مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم والجمعية التعاونية للثروة الحيوانية بمدينة بريدة.

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