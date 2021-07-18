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خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من أمير دولة قطر

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من أمير دولة قطر
http://almnatiq.net/?p=1005452
المناطق_واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالًا هاتفيًا اليوم من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، هنأه فيه بقرب حلول عيد الأضحى المبارك.
وقد بادله خادم الحرمين الشريفين التهنئة بهذه المناسبة، سائلا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على البلدين والشعبين الشقيقين والأمة الإسلامية بالخير والنماء.

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