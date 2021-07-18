بلدية عنيزة تطلق مؤشر أسعار الأضاحي تزامناً مع موسم الأضحية

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أطلقت بلدية محافظة عنيزة مؤشرًا لأسعار الأضاحي بأنواعها الرئيسة، حيث يشمل المؤشر متوسط أسعار الأضاحي لأنواع متعددة، منها: النجدي والنعيمي والساكني والحري ومتوسط أسعار الإبل، والتي تعكس أسعار المزاد اليومي في ساحة الحراج بسوق الماشية بعنيزة.



وبين رئيس بلدية عنيزة المهندس فارس بن محمد القحطاني أن مؤشر الأضاحي يُنشر بشكل يومي ابتداءً من غرة ذي الحجة ويستمر لمدة عشرة أيام، وذلك ضمن أنشطة مهرجان أضحيتي المتزامن مع موسم عيد الأضحى المبارك، والذي يعنى بالتعريف والتوعية بالأضحية وكيفية التعامل معها قبل الشراء وأثناء الذبح والتعامل مع لحومها وتخزينها.