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استمرار هطول الأمطار على معظم مناطق المملكة غدًا

استمرار هطول الأمطار على معظم مناطق المملكة غدًا
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المناطق - الرياض:

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غدٍ الإثنين، أن يستمر هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق نجران، وجيزان، وعسير، والباحة، والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض.

وأوضح المركز أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة في مجملها على أجزاء من المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض، تشمل العاصمة الرياض وتمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. 

فيما تنشط الرياح السطحية على سواحل منطقة مكة المكرمة، مما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار، مما يحد من مدى الرؤية الأفقية، وتسجل أعلى درجات الحرارة في حفر الباطن؛ 47 درجة مئوية، فيما تسجل السودة 14 درجة.

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