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حائل.. العيادات الجامعية تواصل تقديم لقاح كورونا خلال فترة العيد

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حائل.. العيادات الجامعية تواصل تقديم لقاح كورونا خلال فترة العيد

حائل.. العيادات الجامعية تواصل تقديم لقاح كورونا خلال فترة العيد
http://almnatiq.net/?p=1005464
المناطق - واس:

تواصل العيادات الجامعية في جامعة حائل تقديم اللقاح ضد فيروس كورونا ”كوفيد 19″ خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.
وأوضح المشرف العام على العيادات الجامعية بجامعة حائل الدكتور فهد القحطاني أن العيادات الجامعية ستواصل عملها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك من الساعة (10 صباحًا) وحتى (3 مساءً)‬ ، كما خُصص مسار لمنسوبي التعليم العام والطلاب والطالبات من الفئة العمرية ١٢-١٨ عاماً، لأخذ اللقاح ضد فيروس كورونا “كوفيد19″، مشيراً إلى أن الحجز سيكون من خلال تطبيق “صحتي”، أو “توكلنا”، أو من خلال التوجه مباشرة إلى العيادات الجامعية في حي أجا ، داعياً الجميع للمبادرة بأخذ اللقاح تحقيقاً للعودة الآمنة للدراسة مطلع العام الدراسي القادم .
يذكر أن الجامعة قد أعلنت سابقًا أن ” التحصين ” بالحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، سيكون شرطاً لدخول مرافق الجامعة، ابتداءً من 22 ذي الحجة 1442هـ، ويشمل ذلك منسوبي الجامعة كافة، والمراجعين.

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