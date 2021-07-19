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لجنة المسابقات برابطة المحترفين تعلن مواعيد مباريات الموسم المقبل

لجنة المسابقات برابطة المحترفين تعلن مواعيد مباريات الموسم المقبل
http://almnatiq.net/?p=1005485
المناطق - الرياض:

أصدرت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين اليوم الأحد 18 يوليو 2021م، جدول مباريات الدور الأول من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، للموسم الرياضي 2021/2022م، والذي سينطلق يوم الأربعاء الموافق 11 أغسطس 2021م.

علمـًا بأنـه سـيتم تحديـد مواعيـد مباريـات الجولـة (14 و 15) خلال الأيـام والمواعيد الزمنيـة ً المذكورة في الجدول لاحقا، وذلك بعد صدور جدول مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين 2021/2022م.

كما أنه في حال تأهل الأندية المشاركة في مسابقة دوري أبطال آسيا 2021م إلى دور الثمانية سيتم تأجيل مباريتهم في الجولة الثامنة، وفي حال تأهل أحدهما إلى المباراة النهائية من نفس المسابقة سيتم تأجيل مباراته في الجولة الثانية عشر وسيتم تحديد الأوقات الجديدة لاحقاً.

يذكر أن لجنة المسابقات بالرابطة قامت في الفترة الماضية بعقد ورش عمل بحضور إدارة المنتخب الأول بالإتحاد السعودي لكرة القدم وممثلي الأندية المشاركة بالدوري وبطولة دوري أبطال آسيا 2021م، والبطولة العربية 2020م، وذلك لمناقشة روزنامة الموسم الرياضي ومواعيد مباريات الأندية المرتبطة بالمشاركات الخارجية، ومشاركات المنتخب الوطني.

من جهته أكد رئيس لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين أحمد الراشد، بأن جدول المسابقة تم مراعاة مشاركات المنتخب السعودي الأول والأندية في مشاركاتها الخارجية، متمنيًا التوفيق لأندية الدوري والاستمرار في تقديم المستويات الفنية التي تليق بالمسابقة.

لتحميل جدول الدوري من هنا

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