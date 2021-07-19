احدث الأخبار

الأحوال المدنية بمكة تقدم خدماتها في المشاعر المقدسة
أبرز المواد
 لجنة المسابقات برابطة المحترفين تعلن مواعيد مباريات الموسم المقبل
أبرز المواد
 الملحقية الثقافية في لندن تنعى المبتعثة للدكتوراه ليلى اللهيبي
أبرز المواد
 “مكافحة التستر التجاري”: تخفيض اشتراطات الترخيص الاستثماري لمستفيدي الفترة التصحيحية
أبرز المواد
 “الأرصاد”: لا صحة للفيديوهات المتداولة حول هطول أمطار على مكة والمشاعر المقدسة
أبرز المواد
 وفـاة مواطن غرقاً إثر سقوط سيارته في بحر حقل شمال تبوك
أبرز المواد
 فيديو.. التجهيزات لتغيير كسوة الكعبة
أبرز المواد
 “الشؤون الإسلامية” بالمدينة المنورة تحدد مصليات العيد
أبرز المواد
 حائل.. العيادات الجامعية تواصل تقديم لقاح كورونا خلال فترة العيد
أبرز المواد
 استمرار هطول الأمطار على معظم مناطق المملكة غدًا
أبرز المواد
 بلدية عنيزة تطلق مؤشر أسعار الأضاحي تزامناً مع موسم الأضحية
أبرز المواد
 ولي العهد يوجه بصرف عطاء بحوالي 4 مليون ريال ضمن مبادرة “سند الزواج”
أبرز المواد
الأحوال المدنية بمكة تقدم خدماتها في المشاعر المقدسة

الأحوال المدنية بمكة تقدم خدماتها في المشاعر المقدسة

أبرز المواد
لجنة المسابقات برابطة المحترفين تعلن مواعيد مباريات الموسم المقبل

لجنة المسابقات برابطة المحترفين تعلن مواعيد مباريات الموسم المقبل

أبرز المواد
الملحقية الثقافية في لندن تنعى المبتعثة للدكتوراه ليلى اللهيبي

الملحقية الثقافية في لندن تنعى المبتعثة للدكتوراه ليلى اللهيبي

أبرز المواد
“مكافحة التستر التجاري”: تخفيض اشتراطات الترخيص الاستثماري لمستفيدي الفترة التصحيحية

“مكافحة التستر التجاري”: تخفيض اشتراطات الترخيص الاستثماري لمستفيدي الفترة التصحيحية

أبرز المواد

الأحوال المدنية بمكة تقدم خدماتها في المشاعر المقدسة

الأحوال المدنية بمكة تقدم خدماتها في المشاعر المقدسة
http://almnatiq.net/?p=1005488
المناطق - واس:

تشارك الأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة في موسم الحج هذا العام بمكتب متكامل في المبنى رقم 33 الواقع في مجمع الدوائر الحكومية في المشاعر المقدسة بعربة متنقلة لتقديم خدماتها للعاملين في خدمة ضيوف الرحمن.
ويقدم المكتب والعربة المتنقلة الموجودة حاليا مقابل بوابة مجمع الدوائر الحكومية في المشاعر المقدسة، خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف أو مفقود عنها، وتسجيل الواقعات المدنية بهدف التسهيل على المستفيدين من الحصول على الخدمة بأسرع وأسهل الطرق.

روابط ذات صلة

لجنة المسابقات برابطة المحترفين تعلن مواعيد مباريات الموسم المقبل

لجنة المسابقات برابطة المحترفين تعلن مواعيد مباريات الموسم المقبل
الملحقية الثقافية في لندن تنعى المبتعثة للدكتوراه ليلى اللهيبي

الملحقية الثقافية في لندن تنعى المبتعثة للدكتوراه ليلى اللهيبي
“مكافحة التستر التجاري”: تخفيض اشتراطات الترخيص الاستثماري لمستفيدي الفترة التصحيحية

“مكافحة التستر التجاري”: تخفيض اشتراطات الترخيص الاستثماري لمستفيدي الفترة التصحيحية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*