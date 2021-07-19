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“وزير الداخلية” يقف على سير العمل بمركز القيادة والسيطرة في مشعر “منى”

“وزير الداخلية” يقف على سير العمل بمركز القيادة والسيطرة في مشعر “منى”
http://almnatiq.net/?p=1005491
المناطق - مكة المكرمة:

وقف وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، على سير العمل في مركز القيادة والسيطرة بمقر الأمن العام بمشعر “منى”، وتابع إجراءات تنفيذ خطط أمن الحج لهذا العام.   

واستعرض الأمير عبدالعزيز خلال اجتماعه بقيادات أمن الحج خطط قوات أمن الحج، واستعداداتها لتنفيذ مهامها للمحافظة على أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مشدداً على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة جائحة كورونا.   

وحضر الاجتماع نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر الداود، ومساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد القحطاني، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام الفالح.  

وكان الأمير عبدالعزيز قد افتتح توسعة وتحديث مقر الأمن العام بـ”منى” وصالة المراقبة التلفزيونية التي تم رفع الطاقة التشغيلية بها ووفرت فيها أحدث الإمكانات التقنية. 

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