توقيف 52 مخالفاً لتنظيم وتعليمات الحج وتغريمهم 10 آلاف ريال

المناطق - الرياض:

قال المتحدث الرسمي لقيادة قوات أمن الحج العميد سامي الشويرخ، إنه جرى ضبط 52 مخالفاً لتنظيم وتعليمات الحج التي تنص على وجوب الحصول على تصريح للحج.

وأضاف العميد الشويرخ أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين بتطبيق الغرامة المالية المقررة عن مخالفة كل منهم، والمحددة بمبلغ 10 آلاف ريال.

وأهاب بالجميع الالتزام بالتعليمات الخاصة بموسم حج هذا العام، مؤكدًا أن رجال الأمن سيطبقون الأنظمة بحق كل مَن يحاول الوصول إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية المحيطة به والمشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات) دون تصريح، حتى نهاية اليوم الـ 13 من ذي الحجة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.