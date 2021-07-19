“الصحة” تدعو الحجيج لتجنُّب الإجهاد العضلي أثناء تأدية النسك

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دعت وزارة الصحة حجاج بيت الله الحرام للبعد عن الاجهاد العضلي في أثناء تأدية مناسك الحج الناتج عن ضعف اللياقة البدنية والإرهاق الزائد والحركة العنيفة.



وأهابت الوزارة بهم إلى التوقف عند الإحساس بالألم وضغط المنطقة المصابة وتبريدها؛ لتخفيف الألم ورفع العضو المصاب لتخفيف التورم واستشارة الطبيب عند الضرورة.