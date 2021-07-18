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أسواق الحلويات والمكسرات تشهد إقبالا كبيرا من الزبائن
http://almnatiq.net/?p=1005523
المناطق - عرعر

شهدت محال وأسواق الحلويات والمكسرات في مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية إقبالا كبيرا من الزبائن الراغبين بشراء متطلباتهم من الحلويات والمكسرات بمختلف أنواعها وذلك استعدادا للعيد المبارك وسط التزام تام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.
من جهة ثانية كثفت الجهات الحكومية المتمثلة في أمانة وتجارة المنطقة جولاتها الرقابية والتفتيشية على المحال والأسواق التجارية للتأكد من تطبيق المنشآت التجارية والغذائية ومنافذ البيع للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، للحد من انتشار فيروس كورونا، والتحقق من صلاحية المنتجات ورصد حالات الغش التجاري والتلاعب في الأسعار، واتخاذ الإجراءات النظامية تجاه أي مؤثرات على حركة العرض والطلب.

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