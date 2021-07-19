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إدارة المساجد بمحافظة ينبع تعتمد 137 مصلى وجامعا ومسجدا لصلاة عيد الأضحى

إدارة المساجد بمحافظة ينبع تعتمد 137 مصلى وجامعا ومسجدا لصلاة عيد الأضحى
http://almnatiq.net/?p=1005524
المناطق - ينبع

اعتمدت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة ينبع 137 مصلى وجامعا ومسجدا لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام بالمحافظة ومراكزها، أوضح ذلك مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة ينبع عبد الكريم بن محمد الحربي.
وقال الحربي إنه مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والصحية دعت إدارة المساجد المصلين إلى الالتزام بالضوابط الاحترازية والوقائية التي اعتمدتها الوزارة حفاظا على سلامة المصلين وصحتهم فيما حددت إدارة المساجد موعد إقامة الصلاة بعد الشروق بربع ساعة، مضيفا أنه تم العمل على تجهيز هذه المصليات والجوامع والمساجد وتعميد الخطباء .

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