عقارات الدولة تستضيف 30 جهة حكومية وخدمية تسهم في تطوير آليات عمل القطاعات المشاركة في الحج

المناطق - مكة المكرمة

كشفت الهيئة العامة لعقارات الدولة في المجمع الحكومي بالمشاعر بمكة المكرمة عن استضافتها 30 جهة حكومية وخدمية مشاركة في موسم الحج، من بينها (وزارة الإعلام، هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، البريد السعودي، الأحوال المدنية، النيابة العامة، شركة الكهرباء، الهيئة العامة للنقل، شركة الكهرباء، شركة المياه الوطنية، المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة)، وتقدم الهيئة لتلك القطاعات كافة خدمات الدعم اللوجستي في المجمع مثل تسخير البنية التحتية للتقنية الرقمية وخدمات الاتصالات، و خدمات الطاقة، والصيانة و التشغيل، بهدف توفير بيئة عمل مناسبة لجميع القطاعات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن.

ولفتت الهيئة النظر إلى أنها تعمل على إدارة المجمعات الحكومية ومنها المجمع بالمشاعر في مكة المكرمة وفق أعلى معايير الجودة التشغيلية وكفاءة الطاقة التي تحقق الاستدامة لعقارات الدولة، ومما يسهم في رفع الكفاءة الاقتصادية و الإنتاجية و الاستخدام الأمثل للمباني، إضافة إلى تحسين نظم وآليات تقديم عمل القطاعات المشاركة في تنظيم الحج.

وأكدت الهيئة أنها تعمل بشكل حثيث على إنجاز مسـتهدفاتها الاستراتيجية نحو حماية الثــروة العقاريــة للدولــة وتعظيــم دورهــا التنمــوي والاقتصادي ورفــع مســاهمة القطــاع العقــاري الحكومــي فــي الناتــج المحلــي، والمضــي قدمـا نحـو آفـاق واعـدة للتنميـة العقاريـة والاقتصادية الشـاملة، وذلك في إطار الأهداف الطموحة لرؤية السعودية 2030.