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فيضانات ألمانيا: أنغيلا ميركل “مصدومة” من حجم الدمار ووعود بتعويضات

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فيضانات ألمانيا: أنغيلا ميركل “مصدومة” من حجم الدمار ووعود بتعويضات

فيضانات ألمانيا: أنغيلا ميركل “مصدومة” من حجم الدمار ووعود بتعويضات
http://almnatiq.net/?p=1005534
المناطق - وكالات

عبرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن صدمتها بسبب حجم الدمار الناتج عن فيضانات الأسبوع الماضي.

وزارت ميركل المناطق التي حدثت فيها فيضانات غربي ألمانيا الأحد، وتحدثت مع الناجين وطواقم الإنقاذ.

وقد قتل 188 شخصا، على الأقل، نتيجة الفيضانات في ألمانيا وبلجيكا. ويستمر هطول الأمطار الغزيرة، حيث تتركز حاليا في النمسا وجنوبي ألمانيا.

وأنقذت طواقم الطوارئ أشخاصا من منازلهم في مدينة سالزبورغ في النمسا، حيث غمرت مياه الفيضان الشوارع.

وقال رجال المطافئ إن العاصمة فيينا شهدت هطول كمية من الأمطار في ساعة واحدة ليلة السبت تفوق ما هطل طوال الأسابيع السبعة الماضية.

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