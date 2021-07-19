رئيس الوزراء الفلسطيني: ما يجري في المسجد الأقصى انتهاك خطير لحرمته ويستدعي تدخلا

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http://almnatiq.net/?p=1005537
المناطق - وكالات

عَدَّ رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية الاقتحامات التي نفذها مئات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك اليوم، انتهاكا خطيرا لقبلة المسلمين الأولى، يستهدف فرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد.
ودعا أشتية المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف تلك الانتهاكات, لما تشكله من استفزاز لمشاعر المسلمين، وتهديد للأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، وتجاوز لـ”البروتوكولات” المعمول بها في المسجد منذ احتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية عام 1967.
وحذر أشتية من التداعيات الخطيرة لتكرار مثل هذه الاقتحامات، في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل سياسة الاضطهاد والعنصرية والتطهير العرقي بحق السكان الأصليين للمدينة المحتلة، لصالح إحلال المستوطنين مكانهم.

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